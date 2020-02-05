ВНИМАНИЕ! Мошенники освоили новый вид мошенничества, с которым столкнулись клиенты ПриватБанка

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Сейчас практически каждый житель страны использует пластиковые карточки. Естественно, что с развитием электронных технологий развиваются и способы мошенничества. Злоумышленники постоянно ищут новые методы, как можно украсть деньги у людей с помощью банковских карт.

NNS стало известно о новом способе мошенничестве, основанном на популярном сервисе «Снять деньги без карты». О схеме нам рассказал житель Днепропетровщины, чей отец стал жертвой мошенничества. Все произошло на вокзале. Вероятно, в данном случае, злоумышленники высматривают своих жертв именно в таких местах, где человек имеет запас времени, ожидая поезд или автобус.

Схема состоит в следующем. Работают преступники в паре. Когда человек снимает в банкомате деньги, за ним в наблюдает мошенник, который якобы ждет своей очереди. Он подсматривает пин-код карты, который ему и понадобится.

После того, как человек снял деньги, сообщник первого мошенника подходит к человеку, который снимал деньги, и просит воспользоваться телефоном. Чтобы внушить доверие, преступник даже может передать свой «якобы разряженный» телефон, на вид престижной модели, в качестве залога за разговор. Так было и в нашем случае.

А дальше все просто. Он выключает громкость и звонит своему подельнику, который находится возле банкомата (звук отключается, чтобы жертва не услышала звонка, который позже поступит из банка). Подельник запоминает или записывает номер телефона жертвы. Затем совершает операцию «снятия денег без карты», в ходе чего банкомат запрашивает ввести номер телефона, который уже знает мошенник. После указания номера на мобильник поступает телефонный звонок при помощи которого происходит авторизация в системе Приватбанка. Банкомат предлагает выбрать карту, с которой можно снять деньги. Далее мошенник выбирает карточку и указывает необходимую сумму. После нажатия кнопки Enter банкомат предлагает пройти последний этап авторизации — ввести пин-код карточки, который мошенник уже подсмотрел у жертвы.

Дальше мошенник благодарит человека, забирает свой телефон и уходит.

Будьте осторожны, не передавайте свой телефон незнакомым людям, при возможности скрывайте при авторизации вводимый пин-код. Прочитали - поделитесь с другими.