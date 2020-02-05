Хабарництво у Кабміні: затримано начальника управління Секретаріату (фото)

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Вчора, 4 лютого, ввечері оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі спільно з ДБР затримали начальника управління Секретаріату Кабінетів Міністрів України за вимагання та отримання від підприємця неправомірної вигоди у розмірі 2 мільйонів гривень. Про це NNS стало відомо з повідомлення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, держслужбовця та його посередника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Гончарук віздзначає, що у жовтні 2019 року Уряд створив новий міжрегіональний підрозділ Національної поліції — Департамент стратегічних розслідувань.

Його мета — зниження рівня злочинності по всій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними організаціями, кримінальними авторитетами і "злодіями в законі".

«Вдячний оперативникам ДСР за злагоджену та професійну роботу.

Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади» - написав Гончарук.