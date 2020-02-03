Мошенники освоили новую схему "развода" водителей

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Некоторые автомобилисты уверены, что они никогда не станут жертвой мошенников, так как читали или слышали про разные преступные схемы. Но злоумышленники постоянно придумывают новые способы, как обмануть водителей. Так, недавно появилась ещё одна схема разводки на дорогах…

Суть этого нового преступного метода заключается в том, что злоумышленники на чужом автомобиле вместо нескольких штатных колесных болтов вворачивают свои "секретки". Автомобиль подбирается премиального класса. При этом на нем оставляется записка с требованием заплатить определенную сумму денег за ключ, передает today.ua.

Банальный шантаж, скажете вы. Да, это так и есть. За него полагается строгое наказание по Уголовному кодексу. Однако, находятся водители, которые уступают шантажистам. Преступники рассчитывают, что владелец люксового автомобиля не захочет возиться и рисковать красивыми колесами.

Если вы стали жертвой таких мошенников, то можно снять "секретки" на автосервисе. Колеса защитят от повреждений сточенными дисками от "болгарки".

Иногда мошенники на спицах колесного диска устанавливают обычный кодовый замок. И тоже записка с требованием заплатить за ключ. В этом случае вы можете поставить запаску вместо колеса с замком, а потом в спокойной обстановке его снять.