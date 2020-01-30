Новая-старая схема: мошенники пугают владельцев карт самими собой

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Мошенники постоянно совершенствуют свои методы «работы», стараясь выманить побольше денег у доверчивых граждан. Так, в Украине все чаще фиксируют «новый-старый» развод.

Сообщается, что мошенники звонят владельцам банковских карт и пугают… мошенниками. Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, аферисты сообщают клиенту, что с его счета неизвестные пытаются снять средства. Они предлагают жертве временно перевести деньги на указанный счет, якобы для того, чтобы обезопасить их. Обещают, что потом средства вернутся обратно.

Как правило, доверчивые люди осознают, что их обманули, уже после проведения операции. А отменить операцию нельзя.

Будьте осторожны и бдительны! Помните, что сотрудники банков никогда не обзванивают клиентов с предложениями совершать операции со средствами на счету.