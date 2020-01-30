В Донецкой области неадекват напал на школу со шваброй (фото)

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В Мариуполе Донецкой области неадекватный молодой человек, вооружившись шваброй, напал на школу. Об этом NNS стало известно из сообщения на местном сайте mariupolnews, который ссылается на пресс-службу горсовета.

Согласно информации, полученной NNS , инцидент случился сегодня, 30 января, ночью, около 2:00 в опорной школе №47. Молодому человеку удалось миновать систему безопасности и проникнуть в здание. Он повредил часть имущества учебного заведения

Сигнал о происшествии поступил в полицию и на место была направлен отряд ГСО, представители которого задержали вандала на третьем этаже. Его доставили в отделение полиции.

Позже выяснилось, что вандалом оказался 19-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Парень орудовал шваброй и крушил все, что встречал на своем пути. В результате повредил почти 20 дверей, разбив в них стекло, побил лампы и сорвал камеры видеонаблюдения.

Сейчас устанавливаются полные мотивы преступления и идет оценка нанесенного ущерба. Представители Национальной полиции проводят необходимые следственные мероприятия.

Факт внесен в ЕРДР с квалификацией по ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Мариупольцу грозит до 5 лет лишения свободы.