Школярки "замінували" школи столиці, їм загрожує 6 років в'язниці

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У Києві правоохоронці затримали двох учениць 11-го класу однієї зі столичних шкіл. Перед цим 17-річні дівчата зателефонували до поліції з повідомленням, що їхній і ще кілька навчальних закладів у Дарницькому районі "замінували".

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва, після того, як правоохоронці отримали виклик, на місця події виїхали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі. Водночас із учбових закладів провели евакуацію 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Також правоохоронці ретельно обстежили як школи, так і прилеглі території, але нічого підозрілого не виявили.

На місці слідчі з’ясували, що зателефонували до поліції з інформацією про псевдозамінування дві 17-річні учениці однією із "замінованих" шкіл. Школярки визнали провину, а свій крок пояснили тим, що хотіли пожартувати.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину. Адже вони вже підлягають кримінальній відповільності.

Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вона передбачає до шести років позбавлення волі.