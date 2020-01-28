"Киевстар" неожиданно обратился к абонентам из-за мошенничества

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Киевстар, один из самых популярных мобильных операторов в Украине, предостерег своих абонентов от телефонного мошенничества, случаи которого в последнее время стали особенно частыми в Украине.

Так, в Киевстаре отметили, что в течение последних нескольких дней в сети распространяется информация о предостережении абонентов относительно действий мошенников, которые выманивают у них пароль к системе самообслуживания "Мой Киевстар" и совершают противоправные действия.

"Киевстар" обращает особое внимание на то, что работники компании, звоня абонентам, никогда не потребуют назвать любой из паролей от системы. Просим не передавать одноразовый или постоянный пароль третьим лицам", — говорится в сообщении пресс-службы оператора, передает today.ua.

Также отмечается, что с целью повышения осведомленности абонентов о кибербезопасности и для обеспечения безопасности пользования системой самообслуживания "Мой Киевстар" компания инициировала ряд мер.

Теперь во время первого входа в систему "Мой Киевстар" и получения сообщения с кодом для входа в тексте SMS компания отмечает, что данные цифры ни в коем случае нельзя никому передавать. При каждом входе в систему самообслуживания абонент получает текстовое сообщение о таком доступе со ссылкой на страницу входа в систему, где можно сбросить все активные сессии и изменить пароль.

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