Напад нардепа Киви на ветерана в кафе: генпрокурор відкрив кримінальну справу

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка порушив кримінальну справу проти депутата від «Опозиційної платформи — за життя» Іллі Киви через бійку з ветераном Михайлом Майманом у ресторані в Києві. Про це NNS дізналися з повідомлення на сайті Офісу генпрокурора.

«У середу, 22 січня 2019 року, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що, згідно із законодавством, відкрити провадження щодо народного депутата України може тільки генеральний прокурор.

У повідомленні не називається прізвище нардепа, щодо якого порушено справу, однак, як повідомляли NNS, нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива вчинив бійку з ветераном АТО Михайлом Майманом у ресторані в Києві. Відповідне відео також з'явилося в мережі.