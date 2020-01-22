Гроші в ПриватБанку просто "з'їло": термінове звернення через збій в роботі

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Клієнти націоналізованого ПриватБанку продовжують скаржитися на випадки, коли банкомати буквально «з'їдають» грошові кошти. Відповідь банка обурює користувачів терміналів від ПриватБанку.

Як розповів один з них, під час поповнення картки термінал різко перестав працювати, проте гроші так і не були переведені.

«Термінал з'їв 3 тисячі гривень і просто вирішив сказати - я більше не працюю. Щоб отримати ці гроші, потрібно зробити картку Приватбанку. Жирний, жирний мінус банку. Ніколи вас не поважав і поважати не буду», - уточнив клієнт.

У відповідь на це у банку уточнили, що можуть повернути суму тільки в розмірі 500 гривень. В іншому випадку людині доведеться оформити картку в банківському відділенні.

Також NNS писав про розповсюджену банківську аферу повідомляють українців користувачі соціальних мереж. Причому, схема досить складна, і може бути незрозумілою для пересічного українця.