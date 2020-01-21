Пасажири поїзда побили провідника через зауваження щодо паління

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Четверо пасажирів побили провідника поїзда Київ - Івано-Франківськ за прохання припинити курити в тамбурі. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті Укрзалізниці.

«Вночі 20 січня 2020 року провіднику поїзда № 43 Київ - Івано-Франківськ завдали тілесних ушкоджень четверо пасажирів. Вони курили в тамбурі вагона, тож провідник зробив їм з цього приводу зауваження. У результаті 50-річний залізничник отримав забої обличчя», — повідомляють в УЗ.

Начальник поїзда по радіозв’язку викликав поліцію на станцію Львів. Правоохоронці задокументували правопорушення і затримали хуліганів.

Укрзалізниця закликала Національну поліцію забезпечити об’єктивне розслідування цього випадку.

В Укрзалізниці заявляють, що ведуть переговори з Національною поліцією України щодо можливої співпраці із забезпечення супроводу частини пасажирських поїздів на шляху прямування. Укрзалізниця неодноразово звертала увагу правоохоронців на необхідність забезпечення громадського порядку в поїздах і вчасного реагування на виклики.

Також Укрзалізниця нагадує пасажирам про заборону куріння тютюнових виробів у громадських місцях, у тому числі у вагонах поїздів. Про це йдеться в статті 13 Закону України від 11.06.2009 № 2899-15 «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».