В Киеве автохам не пустил скорую к ребенку с ожогами: (видео)

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В Киеве скорая помощь не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги кипятком, из-за водителя-автохама. В сети появилось видео с инцидентом. Об этом NNS стало известно из сообщения на сайте РБК-Украина.

Запись с видеорегистратора выложил в своей Facebook-странице блогер Влад Антонов. По его словам, скорая мчалась с мигалками на вызов, ее пропустили все, кроме Toyota Prado.

Медики спешили на вызов к годовалому малышу, который получил ожоги кипятком. После безуспешных попыток преодолеть дистанцию между Московским мостом и Петровкой, бригаде неотложки пришлось передать вызов своим коллегам, которые находились ближе.

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к годовалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал. АА3552ВО. Между Московским мостом и Петровкой. П. с. Вызов забрала другая бригада, которая оказалась ближе, с ребенком все будет хорошо", - написал Антонов.