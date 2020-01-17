В Сумах пенсионерку завалило мусором в собственной квартире (видео)

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В Сумах 75-летнюю женщину в собственной квартире привалило мусором. Она не смогла самостоятельно выбраться. Об этом NNS узнал из сюжета ТСН.

На помощь бедолаге пришли полицейские. Чтоб добраться до пенсионерки, правоохранителям пришлось расчистить проход от мусора. Под завалами увидели руку женщины, она только ворошила пальцами, но откликнутся не могла, потому что была привалена хламом. Так она пролежала три дня.

Полицейские вынесли пенсионерку из квартиры на руках и передали медикам. Выяснилось, что у женщины случился инсульт. По словам врачей, её жизнь спасли неравнодушные соседи и оперативность полицейских.

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