Из-за аккаунта в «Одноклассниках» можно получить срок

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Именно срок 3 года и финансовые потери могут вам грозить из-за вашего аккаунта в российской сети «Одноклассники». Что надо знать, чтобы не стать уголовником?

Ко мне, как человеку, не далекому от социальных сетей, иногда обращаются работники СБУ. Как правило, консультирую по тому или иному аккаунту попавших в поле зрения правоохранителей граждан Украины. И в большей степени это аккаунты российской социальной сети «Одноклассники».

Именно «Одноклассники» больше всего «засвечивается» в антиукраинском поведении пользователей сети. После в рейтинге «сепаратистов» идет «ВК» и меньше всего «Фейсбук», так как там самые строгие правила и меры «наказания» пользователей.

Так что же надо знать украинцам, у которых есть аккаунт в «Одноклассниках»?

Если вы, в связи с указом №133/2017 перестали посещать данную соцсеть и являетесь законопослушным гражданином своей страны, рекомендую все же посетить свою страничку через VPN (Гугл вам в помощь, если не знаете, как) и удалить свой аккаунт.

Поясню. В последнее время участились взломы заброшенных аккаунтов. Цель в некоторых случаях - распространение с вашей странички антиукраинских призывов.

Для тех, кто не в курсе: за подобные вещи законом Украины предусмотрена статья 110, часть 1 (квалифицируется как умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

И это все не шутки. Так, совсем недавно Мелитопольский горрайонный суд вынес приговор женщине, которая репостнула на свою страницу в "Одноклассниках" иллюстрацию с текстом о "Новороссии" (ссылка на судебный реестр).

Согласно тексту судебного решения, жительница Мелитополя репостнула на свою страницу в "Одноклассниках" иллюстрацию с неким текстом, призывающим выполнить действия, в результате которых территория от Харькова до Одессы должна будет называться "Новороссия". По состоянию на 1 марта 2018 года у публикации насчитывалось более 800 просмотров.

В данном случае женщина признала свою вину. Во время досудебного расследования между прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы прокуратуры Запорожской области и защитником обвиняемой было соглашение о признании виновности. Суд убедился, что процесс заключения соглашения был законным, и одобрил его.

В результате жительнице Мелитополя присудили 3 года лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кроме того, женщина должна компенсировать стоимость судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы письменной речи - 4576 гривен, а также компьютерно-технической экспертизы - 3432 гривны.

В заключение.

Если вас, законопослушного гражданина, не дай Бог взломали или взломают, у вас, конечно, есть шанс доказать, что вы не «сепар» (осел). Но задайте себе вопрос: а оно мне надо?

ДумайТЕ.