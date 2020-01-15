Тело младенца в мусорном баке: в Киеве обнаружили страшную находку

Завантажте мобільний додаток сайту

В Киеве мужчина искал в мусорном контейнере бутылки и нашел мёртвого младенца. Об этом NNS стало известно из сообщения ГолосUA.

В ночь на среду, 15 января, в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 был обнаружен мертвый младенец. Тело находилось в мусорном контейнере.

Для разбирательств на место происшествия были направлены правоохранители.

Предварительно, мужчина, который проживает неподалеку, перебирал в мусорном баке бутылки. Среди мусора, под хламом он увидел странный пакет.

Когда мужчина развернул его, то стало ясно, что в пакете младенец. К сожалению, ребенок не подавал признаков жизни. Когда приехали врачи, то они были бессильны.

Полицейским, которые работали на месте, и предстоит выяснить все подробности жуткого инцидента.