Тело младенца в мусорном баке: в Киеве обнаружили страшную находку

- 15 січ. 2020
- 204
Завантажте мобільний додаток сайту
В Киеве мужчина искал в мусорном контейнере бутылки и нашел мёртвого младенца. Об этом NNS стало известно из сообщения ГолосUA.
В ночь на среду, 15 января, в Киеве по адресу улица Героев Севастополя, 22 был обнаружен мертвый младенец. Тело находилось в мусорном контейнере.
Для разбирательств на место происшествия были направлены правоохранители.
Предварительно, мужчина, который проживает неподалеку, перебирал в мусорном баке бутылки. Среди мусора, под хламом он увидел странный пакет.
Когда мужчина развернул его, то стало ясно, что в пакете младенец. К сожалению, ребенок не подавал признаков жизни. Когда приехали врачи, то они были бессильны.
Полицейским, которые работали на месте, и предстоит выяснить все подробности жуткого инцидента.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!