В СБУ викрили МВС в «кришуванні» нелегальних гральних закладів (фото)

- 13 січ. 2020
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Служба безпеки України заблокувала роботу 43 нелегальних гральних закладів у Києві, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.
Про це NNS дізнався від журналістів «Фрази», які дізналиця про це з повідомлення прес-служби СБУ на офіційній сторінці в Facebook.
Зокрема, як повідомляється, понад півсотні «злачних місць» діяли «під „дахом“ правоохоронців». У ході спецоперації, проведеної за дорученням президента України вилучено 33 столи для гри в покер, 293 ігрових автомата, 11 рулеток і майже 1 млн гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.
СБУ розпочала ряд кримінальних проваджень за статтями про нелегальний гральний бізнес і зловживання владою або службовим становищем.
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