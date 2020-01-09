Зеленський уночі провів нараду з приводу авіакатастрофи

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Володимир Зеленський провів термінову нараду з приводу катастрофи з українським літаком, яка сталася 8 січня. Про це NNS дізнався з повідомлення Офісу президента України.

Згідно отриманої нами інформації, нарада пройшла одразу після повернення Володимира Зеленського з Оману до Києва в ніч на 9 січня. В ній взяли участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що всі пасажири і екіпаж загинули в результаті падіння літака.