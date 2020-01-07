Телефонні шахраї придумали "любовну" схему обману

Завантажте мобільний додаток сайту

Шахраї продовжують активно придумувати нові способи афери, на вудки яких потрапляє багато громадян. Так, днями зловмисники намагались заблокувати мобільний номер співробітниці поліції та отримати онлайн кредити на різних Інтернет-ресурсах.

Поліцейська здогадалась з ким має справу і зловмисникам не вдалось заволодіти її коштами.

Схема полягає в наступному: спочатку на ваш мобільний номер приходить sms-повідомлення, що ви зареєструвались на одному з сайтів знайомств. Через деякий час вам починають дзвонити незнайомці і розповідають, що щойно переписувались з вами на сайті, і ви написали їм свій номер. Паралельно вам надходять повідомлення від незнайомців з різних номерів на всі мессенджери, до яких прив'язна ваша sim-картка. Ще через деякий час вам надходять повідомлення із посиланнями з різних Інтернет-сайтів онлайн кредитування про спробу взяти кредит на різні суми.

Поліція застерігає: якщо шахраї отримують доступ до вашого телефону, вони отримують всю інформацію по інтернет-банкінгу, їм приходять повідомлення з кодами і паролями, які потрібні для тих чи інших операцій.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв вам потрібно пам'ятати про наступне: