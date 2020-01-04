На Тернопольщине взорвался клуб с детьми

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В селе Угринов на Тернопольщине, вечером 3 января дети репетировали рождественский вертеп, когда в клубе культуры прогремел взрыв и начался пожар. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание Хвиля, которое ссылается на службу новостей ВВС Украина.

Взрыв уничтожил крышу помещения, в котором занимались дети в этот момент — шифер разлетелся по улице. За взрывом последовал пожар, который тушили 30 минут.

Всего в ходе инцидента пострадало восемь детей возрастом от 12 до 17 лет. Несовершеннолетние попали в реанимацию с многочисленными ожогами лиц, рук и ног. Сейчас дети находятся на лечении в реанимации в Тернопольской областной детской больнице.

Полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. По предварительной версии, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка газа. Накануне газовики проводили там ремонтные работы.

На месте взрыва нашли старую газовую трубу, в которую сделали врезку. «Вероятно, газ старой трубой попал в помещение клуба, и его накопление привело к взрыву», — говорят в полиции.

Сайт 24 сообщает:

"Взрыв был настолько сильный, что обломки клуба оказались во дворе у соседей", – рассказала местная жительница. Она добавила, что фасад здания полностью разрушен, крыши нет.

Дети выбегали из клуба, все горели. Соседи пытались их спасти. Кричали им: "Ложитесь, сбивайте огонь о землю". У них был шок, они бежали по центральной дороге, их волосы горели, куртки плавились, – добавила жительница Угрынова.

Мама одного из пострадавших мальчиков рассказала, что ей позвонила соседка и сообщила о трагедии:

- Мне позвонила соседка и сказала: "Вызови "скорую" и вези малого в больницу, там в клубе взрыв произошел. Дети с ожогами". Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж.

На месте происшествия продолжаются следственные работы.