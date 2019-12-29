Прекращена деятельность мощного call-центра, «разводившего» украинцев на деньги

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Киберполиция прекратила деятельность мошеннического call-центра, который, «разводил» украинцев на деньги. Об этом NNS стало известно из сообщения на официальном сайте Департамента киберполиции Украины.

Согласно полученной NNS информации, ежедневный оборот средств преступников составлял около 3 миллионов гривен.

Мошеннические офисы размещались в городе Запорожье и действовали на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Ежедневно их сотрудники имели более сотни контактов с клиентами. Используя методы психологического воздействия, они выманивали деньги граждан.

Работники киберполиции в Запорожской области совместно со следователями Запорожской полиции, за процессуального руководства Запорожской местной прокуратуры № 2, прекратили деятельность преступной группы.

Киберполиции установила, что организовали такую деятельность трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет. Они скупали в DarkNet клиентские базы данных. В дальнейшем эти базы использовали для собственных преступных действий.

Преступная группа имела три офисных помещения, которые располагались в Запорожье. Все они маскировались как офисы по продаже окон и балконов. Штат сотрудников составлял около 100 человек, среди которых были и несовершеннолетние. Все они ежемесячно получали за свою работу около 15 000 гривен.

Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, работники мошеннического офиса выманивали у граждан информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и тому подобное. Для этого они использовали также психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками.

Ежедневно каждый из сотрудников осуществлял около сотни таких звонков. Полученную информацию они использовали для похищения денег с банковских карточек пострадавших.

Правоохранители провели обыск по месту расположения офисных помещений мошенников. По его результатам было изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, клиентские базы и черновые записи.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всю изъятую технику направлены на экспертизу. После получения результатов всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. Им грозит до 8 лет заключения.