Выкрал и насиловал два дня

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На днях в полицию поступило сообщение от 37-летней женщины о том, что ее бывший сожитель, 38-летний ранее судимый николаевец, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Досудебным следствием установлено, событие произошло вечером. Возвращаясь с работы домой, потерпевшая встретила на улице своего бывшего возлюбленного. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого человек силой затащил женщину в свою квартиру и удерживал против ее воли в течение суток. При этом, по словам потерпевшей, неоднократно избивал и насиловал.

В течение этого времени на связь с жертвой насилия выходила ее дочь, которая знала о месторасположении квартиры преступника. Почувствовав неладное, девушка приехала по указанному адресу и уговорила мужа на несколько минут отпустить мать на улицу поговорить.

Женщина только в халате вышла из квартиры и, выбрав момент отсутствия рядом мужа, вместе с дочкой побежала к расположенной рядом с домом автозаправочной станции попросить помощи.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный судом обыск, в ходе которого изъяли имущество пострадавшей и другие вещественные доказательства.

Следователями подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

По материалам ГУНП в Николаевской области