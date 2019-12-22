Вперше українця віправдали за вирощування марихуани

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Фото зі сторінки Віталія Румянцева у Facebook

Підозрюваємий палив марихуану, щоби полегшити біль у суглобах.

43-річний Віталій, мешканець села Возсіятське, має інвалідність першої групи через енцефалопатію. Він курив марихуану, щоби полегшити біль у суглобах.

17 грудня суд міста Вознесенська, що у Миколаївській області, виправдав Віталія Румянцева, який висадив у подвір’ї вісім кущів коноплі, повідомляє Українська Гельсінська спілка.

Улітку 2018 року на чоловіка доніс сусід. Поліція Миколаївської області звітувала про вилучення «330 рослин коноплі». До восьми кущів правоохоронці докинули дикорослу коноплю, і вісім кущів перетворилися на триста. А пояснення Румянцева про полегшення болю видалося пресслужбі поліції кумедним.

Віталій Румянцев (праворуч). Фото: facebook.com/alexey.arunyan

Румянцева хотіли засудити до семи років ув’язнення. При цьому сам процес виявився виснажливим для обвинуваченого, адже він живе у 60 кілометрах від суду, йому важко розмовляти й пересуватися без сторонньої допомоги.

Під час судового процесу кількість кущів поступово знизилася до 18. Зрештою, суд визнав і таку кількість недоведеною.