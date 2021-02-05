Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 лютого

- 05 лют. 2021
- Перегляди: 273
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні за минулу добу 4 лютого більше людей одужало від коронавірусу, ніж захворіло. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
4923 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 885 осіб;
- летальних випадків – 158;
- одужало – 8 185 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 237 169 осіб;
- одужало – 1 063 591 особа;
- летальних випадків – 22 707;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 287 випадків;
- Донецька область – 146 випадків;
- Житомирська область – 162 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 272 випадки;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 39 випадків;
- Львівська область – 406 випадків;
- Миколаївська область – 160 випадків;
- Одеська область – 157 випадків;
- Полтавська область – 173 випадки;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 190 випадків;
- Херсонська область – 47 випадків;
- Хмельницька область – 231 випадок;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 270 випадків;
- Чернігівська область – 101 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.