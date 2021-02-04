Зеленський є лідером у президентському рейтингу - опитування

04 лют. 2021
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Якби президентські вибори відбулися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський.

Чинного президента підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг», передає NNS.

За Юрія Бойка проголосували б 17,1%, Петра Порошенка – 16,4%, Юлію Тимошенко –12,3%.

Далі йдуть Ігор Смешко, його підтримують 7,5%, Володимира Гройсмана – 4,3%, Олега Ляшка – 4,0%, Дмитра Разумкова – 3,2%, Сергія Притулу – 3,1%, Олега Тягнибока – 2,1%, Віталія Кличка – 1,1%.

Моделювання другого туру президентських виборів дало наступні результати:

Володимир Зеленський тримає першість у парі з усіма основними опонентами:

  • з Петром Порошенком – 56% проти 44%,
  • у парі з Юрієм Бойко – 60% проти 40%,
  • з Юлією Тимошенко 55% проти 45%.

У можливій парі Юрій Бойко та Петро Порошенко – паритет: 51% на 49%.


Дослідження проводили 2-3 лютого 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

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Автор: Маруся Оффон

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