Карантин в Україні буде подовжено – Шмигаль

Завантажте мобільний додаток сайту

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено, повідомляє NNS , посилаючись на Бабель.

Щонайменше карантинні обмеження подовжать до 30 квітня. Відповідну заяву прем’єр зробив на спільній зустрічі Європейської бізнес-асоціації «Глобальний огляд економіки України» в четвер, 4 лютого.

«Ми будемо продовжувати карантин до 30 квітня. Це швидше за все не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Швидше за все він буде продовжаться в тій чи іншій формі, можливо, зі помʼякшеннями, можливо, він буде адаптивним»,

— пояснив премʼєр.

За його словами, все залежатиме від розвитку пандемії в світі. «Ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом, очікуємо перемоги в цьому році, але квітень — це показник того, як ми будемо жити далі», — додав Шмигаль.

Зазначимо, що станом на 4 лютого ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень – на Прикарпатті, Буковині та Миколаївщині. Про це повідомляєпресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності на 100 тис. населення: в Івано-Франківській області - 294,4 (зростання за добу), у Чернівецькій області - 284,4 (зменшення за добу), у Миколаївській області – 188,4 (зменшення за добу).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 43,2 (зменшення за добу), у Херсонській області - 84,8 (зменшення за добу) та в Дніпропетровській області - 95,7 (зменшення за добу).

Раніше ми повідомляли: План вакцинації можуть змінити, щоб Зеленський і Шмигаль зробили щеплення публічно