Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 лютого

04 лют. 2021
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В Україні станом на ранок 4 лютого 2021 року — 1 мільйон 232 тисячі 246 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук.

5082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Також за минулу добу
  • госпіталізовано – 1 893 особи;
  • летальних випадків – 140;
  • одужало – 9 933 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 232 246 осіб;
  • одужало – 1 055 406 осіб;
  • летальних випадків – 23 229;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 342 випадки;
  • Вінницька область – 235 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 223 випадки;
  • Донецька область – 159 випадків;
  • Житомирська область – 282 випадки;
  • Закарпатська область – 299 випадків;
  • Запорізька область – 253 випадки;
  • Івано-Франківська область – 354 випадків;
  • Київська область – 189 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 77 випадків;
  • Львівська область – 308 випадків;
  • Миколаївська область – 97 випадків;
  • Одеська область – 163 випадки;
  • Полтавська область – 160 випадків;
  • Рівненська область – 173 випадки;
  • Сумська область – 133 випадки;
  • Тернопільська область – 222 випадки;
  • Харківська область – 299 випадків;
  • Херсонська область – 55 випадків;
  • Хмельницька область – 429 випадків;
  • Черкаська область – 182 випадки;
  • Чернівецька область – 177 випадків;
  • Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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