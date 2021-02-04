Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 лютого

- 04 лют. 2021
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В Україні станом на ранок 4 лютого 2021 року — 1 мільйон 232 тисячі 246 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на офіційну сторінку МОЗ у Фейсбук.
5082 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 893 особи;
- летальних випадків – 140;
- одужало – 9 933 особи;
- здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 232 246 осіб;
- одужало – 1 055 406 осіб;
- летальних випадків – 23 229;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Хмельницькій (429), Івано-Франківській (354), м. Київ (342), Львівській (308) та Харківській (299) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 342 випадки;
- Вінницька область – 235 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 223 випадки;
- Донецька область – 159 випадків;
- Житомирська область – 282 випадки;
- Закарпатська область – 299 випадків;
- Запорізька область – 253 випадки;
- Івано-Франківська область – 354 випадків;
- Київська область – 189 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 77 випадків;
- Львівська область – 308 випадків;
- Миколаївська область – 97 випадків;
- Одеська область – 163 випадки;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 173 випадки;
- Сумська область – 133 випадки;
- Тернопільська область – 222 випадки;
- Харківська область – 299 випадків;
- Херсонська область – 55 випадків;
- Хмельницька область – 429 випадків;
- Черкаська область – 182 випадки;
- Чернівецька область – 177 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.