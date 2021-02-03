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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.

Про це у Telegram-каналі повідомив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура, передає NNS.

«В Україні з'явиться власний Нью-Йорк! Сьогодні на засіданні комітету держ. влади та місцевого самоврядування було прийнято рішення про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк»,

— написав він.

Качура додав, що особисто він не голосував за це рішення.

Також нардеп зазначив, що рішення було ухвалено «на підставі подання Донецької військово-цивільної адміністрації: у зверненні написано, що це — історична назва населеного пункту, яка використовувалася до 1951 року».

Як відзначає LB.ua, повернути історичну назву намагалися ще за минулого скликання Верховної Ради.

«Назва Нью-Йорк з’явилася на картах у 1846 році. У списки населених пунктів Єкатеринославської губернії на 1859 рік було внесено: Село Нью-Йорк (дворів – 13, жителів чоловічого роду – 45, жіночого – 40, а також є завод)»,

— йдеться в пояснювальній записці до однієї з постанов, яка так і не потрапила на голосування.

У 1951 році указом Президії Верховної Ради УРСР селище перейменували в Новгородське.

Селище знаходиться недалеко від лінії фронту, тут розташована станція електричок «Фенольна».