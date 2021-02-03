Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 3 лютого

03 лют. 2021
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В Україні за минулу добу втричі більше людей одужало від коронавірусу, ніж захворіло. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 159 осіб;
  • летальних випадків – 165;
  • одужало – 10 101 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 227 164 особи;
  • одужало – 1 045 473 особи;
  • летальних випадків – 23 089;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 299 699.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 330 випадків;
  • Вінницька область – 192 випадки;
  • Волинська область – 94 випадки;
  • Дніпропетровська область – 122 випадки;
  • Донецька область – 102 випадки;
  • Житомирська область – 62 випадки;
  • Закарпатська область – 129 випадків;
  • Запорізька область – 211 випадків;
  • Івано-Франківська область – 298 випадків;
  • Київська область – 164 випадки;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 61 випадок;
  • Львівська область – 182 випадки;
  • Миколаївська область – 65 випадків;
  • Одеська область – 177 випадків;
  • Полтавська область – 192 випадки;
  • Рівненська область – 101 випадок;
  • Сумська область – 74 випадки;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 230 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 98 випадків;
  • Чернівецька область – 165 випадків;
  • Чернігівська область – 53 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 лютого

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Автор: NNS - Національна служба новин

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