Для донорів крові відкоригували трудові гарантії

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Із 25.01.2021 року уведений в дію новий Закон України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові" від 30.09.2020 р. № 931-IX, повідомляє NNS , посилаючись на Бухгалтер UA.

Закон містить і оновлені норми щодо збереження середнього заробітку за працівниками, які виявила бажання стати донорами крові та/або її компонентів. Одночасно в новій редакції виклали ст. 124 КЗпП.

Як і раніше в день донації особу, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняють від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу. При цьому в ст. 124 КЗпП уточнено, що зберігають середній заробіток і в дні медичного обстеження осіб, які виявили бажання стати донорами.

Такій особі безпосередньо після кожного дня донації крові та/або компонентів крові надають день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднують до щорічної відпустки. Раніше можливим було використати цей день в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

Якщо за погодженням із керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надають інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку. У разі донації крові та/або компонентів крові у період щорічної відпустки таку відпустку продовжують на один день.

Також тепер уточнено, що донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу, або тромбоцитів у двох разових донаціях методом аферезу, допомогу з тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням виплачують у розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Таку пільгу надають протягом року після здійснення донації крові та/або компонентів крові у зазначених кількостях.

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