Помер відомий український режисер Сергій Проскурня

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Відомий український театральний режисер та продюсер Сергій Проскурня помер у 63-річному віці.

Про це повідомила колишня народна депутатка Ірина Подоляк та міністр культури України Євген Нищук, передає Громадське, інформує NNS.

За словами Подоляк, режисер помер раптово. Причина смерті наразі не розголошується.

Сергій Проскурня ㅡ відомий український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» та імені Сергія Данченка.

Народився 28 листопада 1957 року у Львові у родині інженерів. У 1980 році Сергій вступив на акторсько-режисерський курс до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого і вже з того часу став ініціатором низки мистецьких акцій.

У 90-ті роки Сергій був співорганізатором численних мистецьких фестивалів та культурних заходів в Україні, в тому числі міжнародних. У 2005 році Сергій Проскурня став членом Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України, а у 2008-му очолив Комісію ради з питань захисту культурно-інформаційного простору.

З грудня 2007 року Проскурня увійшов до команди Міністра культури і туризму України Василя Вовкуна, а згодом став радником міністра на громадських засадах.

У 2009 році протягом 80 днів Проскурня працював генеральним директором та художнім керівником Одеського національного академічного театру опери і балету, а з 2009 до 2015 року ㅡ головним режисером Черкаського драмтеатру.

У 2013–2014 роках Сергій Проскурня зняв кінопроєкт «Наш Шевченко», частину сюжетів для якого знімав на Євромайдані. Так, наприклад, під час революційних подій Проскурня зафільмував як Герой Небесної Сотні Сергій Нігоян зачитав уривок з поеми Шевченка «Кавказ» ㅡ цей сюжет зробив обличчя Нігояна впізнаваним.