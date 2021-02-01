В Україні стартувала реєстрація на ЗНО: весь графік тестування

- 01 лют. 2021
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Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні розпочалася у понеділок, 1 лютого. Про її початок в цей день повідомляла прес-служба Міністерства освіти та науки, передає NNS з посиланням на Діло.
«Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210»,
– йдеться в повідомленні.
Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія,
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
- 25 травня – англійська мова,
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
- 1 червня – українська мова, українська мова і література,
- 4 червня – історія України,
- 7 червня – фізика,
- 10 червня – біологія,
- 15 червня – географія.
Додатковий період реєстрації на ЗНО триватиме з 6 по 18 травня. Додаткова сесія ЗНО для окремих категорій учасників відбудеться з 29 червня по 16 липня.
Оголошення результатів:
- з хімії — до 4 червня,
- з іноземних мов до 18 червня,
- з математики та фізики до 22 червня,
- з української мови,
- української мови та літератури, історії України та біології — до 25 червня,
- з географії — до 30 червня.
Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.