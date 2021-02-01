В Україні стартувала реєстрація на ЗНО: весь графік тестування

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Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні розпочалася у понеділок, 1 лютого. Про її початок в цей день повідомляла прес-служба Міністерства освіти та науки, передає NNS з посиланням на Діло.

«Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210»,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Додатковий період реєстрації на ЗНО триватиме з 6 по 18 травня. Додаткова сесія ЗНО для окремих категорій учасників відбудеться з 29 червня по 16 липня.

Оголошення результатів:

з хімії — до 4 червня,

з іноземних мов до 18 червня,

з математики та фізики до 22 червня,

з української мови,

української мови та літератури, історії України та біології — до 25 червня,

з географії — до 30 червня.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

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