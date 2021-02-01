В Україні стартувала реєстрація на ЗНО: весь графік тестування

01 лют. 2021
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Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в Україні розпочалася у понеділок, 1 лютого. Про її початок в цей день повідомляла прес-служба Міністерства освіти та науки, передає NNS з посиланням на Діло.

«Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210»,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

  • 21 травня – хімія,
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,
  • 25 травня – англійська мова,
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
  • 4 червня – історія України,
  • 7 червня – фізика,
  • 10 червня – біологія,
  • 15 червня – географія.

Додатковий період реєстрації на ЗНО триватиме з 6 по 18 травня. Додаткова сесія ЗНО для окремих категорій учасників відбудеться з 29 червня по 16 липня.

Оголошення результатів:

  • з хімії — до 4 червня,
  • з іноземних мов до 18 червня,
  • з математики та фізики до 22 червня,
  • з української мови,
  • української мови та літератури, історії України та біології — до 25 червня,
  • з географії — до 30 червня.

Результати додаткової сесії ЗНО оголосять до 23 липня.

Раніше ми повідомляли: В Україні з 1 лютого очікується погіршення погодних умов

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Автор: NNS - Національна служба новин

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