Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 січня

Завантажте мобільний додаток сайту

3 177 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 960 осіб;

летальних випадків – 79;

одужало – 4 126 осіб;

здійснено тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 219 455 осіб;

одужало – 1 018 784 особи;

летальних випадків – 22 707;

проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 71 випадок;

Дніпропетровська область – 189 випадків;

Донецька область – 176 випадків;

Житомирська область – 205 випадків;

Закарпатська область – 217 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 337 випадків;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 145 випадків;

Миколаївська область – 146 випадків;

Одеська область – 170 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Рівненська область – 78 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 110 випадків;

Харківська область – 192 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 118 випадків;

Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 30 січня

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм