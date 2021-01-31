Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 січня

- 31 січ. 2021
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3 177 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 960 осіб;
- летальних випадків – 79;
- одужало – 4 126 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 219 455 осіб;
- одужало – 1 018 784 особи;
- летальних випадків – 22 707;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 215 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 71 випадок;
- Дніпропетровська область – 189 випадків;
- Донецька область – 176 випадків;
- Житомирська область – 205 випадків;
- Закарпатська область – 217 випадків;
- Запорізька область – 56 випадків;
- Івано-Франківська область – 337 випадків;
- Київська область – 193 випадки;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 145 випадків;
- Миколаївська область – 146 випадків;
- Одеська область – 170 випадків;
- Полтавська область – 48 випадків;
- Рівненська область – 78 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 110 випадків;
- Харківська область – 192 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 7 випадків
- Черкаська область – 59 випадків;
- Чернівецька область – 118 випадків;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми повідомляли: Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 30 січня
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