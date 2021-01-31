Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 31 січня

31 січ. 2021
Перегляди: 115

Завантажте мобільний додаток сайту

3 177 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 146 дітей та 86 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 960 осіб;
  • летальних випадків – 79;
  • одужало – 4 126 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 19 059 (зокрема методом ПЛР – 15 042, методом ІФА – 4 017).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 219 455 осіб;
  • одужало – 1 018 784 особи;
  • летальних випадків – 22 707;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 248 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), м. Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 215 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 71 випадок;
  • Дніпропетровська область – 189 випадків;
  • Донецька область – 176 випадків;
  • Житомирська область – 205 випадків;
  • Закарпатська область – 217 випадків;
  • Запорізька область – 56 випадків;
  • Івано-Франківська область – 337 випадків;
  • Київська область – 193 випадки;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 145 випадків;
  • Миколаївська область – 146 випадків;
  • Одеська область – 170 випадків;
  • Полтавська область – 48 випадків;
  • Рівненська область – 78 випадків;
  • Сумська область – 121 випадок;
  • Тернопільська область – 110 випадків;
  • Харківська область – 192 випадки;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 7 випадків
  • Черкаська область – 59 випадків;
  • Чернівецька область – 118 випадків;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 30 січня

Щоб оперативно отримувати найважливіші новини України і світу, підписуйтесь на наш Телеграм
Копіювати посилання на матеріал
Підписатися у Google News
Автор: NNS - Національна служба новин

Національна служба новин - Новини України

Зараз популярне