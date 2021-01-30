В Україні вакцинуватимуть людей, які вже перехворіли на коронавірус - МОЗ

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні будуть вакцинувати людей, які вже перехворіли на коронавірус.

Про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна, пише Укрінформ, передає NNS.

"Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні",

- сказав Ляшко.

Він зазначив, що вакцина передбачена для всіх українців і буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але, за його словами, за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні може початися 15 лютого або пізніше.

Також ми писали: Уряд показав календарний план вакцинації українців