До 7 років в'язниці: Рада хоче посилити покарання за знищення зелених насаджень

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Верховна рада хоче значно посилити покарання за знищення зелених насаджень. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроект №3805.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради, передає NNS.

"За" проголосував 281 нардеп.

Закон пропонує зміни до статті 153 КУпАП "Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду". З-під захисту цієї статті виключаються газони та квітники.

Порушенням буде вважатися лише пошкодження чи знищення дерев і чагарників на об’єктах благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів.

І для громадян, і для посадовців штрафи пропонують підвищити у десятки разів.

Для громадян планується збільшити їх зі 10-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 100-200 таких мінімумів (1700-3400 гривень), а для посадових осіб та ФОПів - з 30-50 неоподаткованих мінімумів до 300-500 (5100-8500 гривень).

Закон пропонує нову статтю до Кримінального кодексу - 246-1 "Знищення або пошкодження зелених насаджень у межах населених пунктів".

Згідно з нею, умисне та/або без отримання відповідних дозволів знищення, пошкодження дерев, чагарників, що належать до зелених насаджень у населених пунктах, яке заподіяло істотну шкоду, хочуть штрафувати на суму від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

За те ж порушення, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, планують карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо пошкодження зелених насаджень спричинило тяжкі наслідки, винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

При цьому істотною шкодою вважається така, що у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

А тяжкими наслідками вважаються такі, які у шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.