Захист боржників від колекторів: Рада підтримала законопроєкт в першому читанні

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Верховна рада зробила крок до врегулювання захисту боржників при їх спілкуванні з колекторськими компаніями, запропонувавши встановити для колекторів вимоги поведінки.

Відповідний законопроєкт в першому читанні підтримали 355 депутатів на засіданні 27 січня, повідомляє Суспільне, передає NNS.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту №4241 про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, ним пропонується встановити певні вимоги до колекторських компаній, а саме:

дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права на вимогу новому кредитору;

укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору (у строки та порядку, визначеними Національним банком України)

контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Законопроєкт також пропонує встановити вимоги до взаємодії зі споживачем (його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), яка може відбуватись шляхом:

безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);

надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, в тому числі без залучення працівників шляхом використанням програмного забезпечення)

надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

При цьому під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи-представника, правову підставу взаємодії та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача – надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.

Крім того, законопроєктом пропонується наділити Національний банк України повноваженнями зі здійснення нагляду за додержанням цих вимог банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторськими компаніями.

Згідно з документом, метою законопроєкту є врегулювання правовідносин, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, з метою захисту прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

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