Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 січня

26 січ. 2021
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2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 891 особа;
  • летальних випадків – 133;
  • одужало – 12 538 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 197 107 осіб;
  • одужало – 965 835 осіб;
  • летальних випадків – 22 057;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 375 випадків;
  • Вінницька область – 53 випадки;
  • Волинська область – 93 випадки;
  • Дніпропетровська область – 108 випадків;
  • Донецька область – 46 випадків;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 103 випадки;
  • Запорізька область – 276 випадків;
  • Івано-Франківська область – 255 випадків;
  • Київська область – 78 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 56 випадків;
  • Львівська область – 167 випадків;
  • Миколаївська область – 30 випадків;
  • Одеська область – 211 випадків;
  • Полтавська область – 100 випадків;
  • Рівненська область – 81 випадок;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 95 випадків;
  • Харківська область – 207 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 15 випадків;
  • Черкаська область – 122 випадки;
  • Чернівецька область – 192 випадки;
  • Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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