Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 січня

- 26 січ. 2021
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2 779 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 175 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 891 особа;
- летальних випадків – 133;
- одужало – 12 538 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 32 030 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 441).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 197 107 осіб;
- одужало – 965 835 осіб;
- летальних випадків – 22 057;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 125 257.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (375), Запорізькій (276), Івано-Франківській (255), Одеській (211) та Харківській (207) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 375 випадків;
- Вінницька область – 53 випадки;
- Волинська область – 93 випадки;
- Дніпропетровська область – 108 випадків;
- Донецька область – 46 випадків;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 103 випадки;
- Запорізька область – 276 випадків;
- Івано-Франківська область – 255 випадків;
- Київська область – 78 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 56 випадків;
- Львівська область – 167 випадків;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 211 випадків;
- Полтавська область – 100 випадків;
- Рівненська область – 81 випадок;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 95 випадків;
- Харківська область – 207 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 15 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 192 випадки;
- Чернігівська область – 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.