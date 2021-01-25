Уряд планує повернути адаптивний карантин

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Кабінет міністрів збирається вивчити ситуацію з коронавірусом в регіонах і у разі необхідності ввести там адаптивний карантин. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Українську правду.

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента Володимира Зеленського

"Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон"



- сказав Шмигаль.

За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Шмигаль зазначив також, що теперішні показники за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин з 8 до 24 січня був ефективним заходом.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що спостерігається зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей: якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.