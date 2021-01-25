В Україні почали випускати безлактозне вершкове масло

«Глобинський маслосирзавод», що входить до групи підприємств «Глобино», розпочав випуск безлактозного вершкового масла.

Про це повідомляє пресслужба компанії, пише Agravery.com, передає NNS.

«Деякі люди не можуть вживати молоко в натуральному вигляді через відсутність або недостатню кількість в організмі ферменту, що забезпечує переварювання молочного цукру (лактози), що служить причиною серйозних порушень в діяльності шлунково-кишкового тракту»,