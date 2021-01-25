В Україні почали випускати безлактозне вершкове масло

- 25 січ. 2021
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«Глобинський маслосирзавод», що входить до групи підприємств «Глобино», розпочав випуск безлактозного вершкового масла.
Про це повідомляє пресслужба компанії, пише Agravery.com, передає NNS.
«Деякі люди не можуть вживати молоко в натуральному вигляді через відсутність або недостатню кількість в організмі ферменту, що забезпечує переварювання молочного цукру (лактози), що служить причиною серйозних порушень в діяльності шлунково-кишкового тракту»,
— зауважують у компанії.
Слід додати, що на смак безлактозне масло солодше звичного солодко вершкового.
«До складу такого масла входять пастеризовані натуральні вершки з коров'ячого молока та фермент лактаза»,
— підсумували у «Глобино».
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