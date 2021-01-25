Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 січня

25 січ. 2021
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В Україні станом на 25 січня зафіксовано 2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров`я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 1 166 осіб;
  • летальних випадків – 63;
  • одужало – 5 783 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 194 328 осіб;
  • одужало – 953 297 осіб;
  • летальних випадків – 21 924;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 146 випадків;
  • Вінницька область – 67 випадків;
  • Волинська область – 66 випадків;
  • Дніпропетровська область – 136 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 122 випадки;
  • Закарпатська область – 59 випадків;
  • Запорізька область – 241 випадок;
  • Івано-Франківська область – 238 випадків;
  • Київська область – 102 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 41 випадок;
  • Львівська область – 138 випадків;
  • Миколаївська область – 123 випадки;
  • Одеська область – 166 випадків;
  • Полтавська область – 84 випадки;
  • Рівненська область – 49 випадків;
  • Сумська область – 101 випадок;
  • Тернопільська область – 95 випадків;
  • Харківська область – 51 випадок;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 68 випадків;
  • Чернівецька область – 160 випадків;
  • Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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