Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 січня

- 25 січ. 2021
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В Україні станом на 25 січня зафіксовано 2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров`я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 166 осіб;
- летальних випадків – 63;
- одужало – 5 783 особи;
- здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 194 328 осіб;
- одужало – 953 297 осіб;
- летальних випадків – 21 924;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 146 випадків;
- Вінницька область – 67 випадків;
- Волинська область – 66 випадків;
- Дніпропетровська область – 136 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 122 випадки;
- Закарпатська область – 59 випадків;
- Запорізька область – 241 випадок;
- Івано-Франківська область – 238 випадків;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 41 випадок;
- Львівська область – 138 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 166 випадків;
- Полтавська область – 84 випадки;
- Рівненська область – 49 випадків;
- Сумська область – 101 випадок;
- Тернопільська область – 95 випадків;
- Харківська область – 51 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 68 випадків;
- Чернівецька область – 160 випадків;
- Чернігівська область – 42 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.