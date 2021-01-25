Кількість випадків коронавірусу в Україні на 25 січня

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В Україні станом на 25 січня зафіксовано 2 516 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров`я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 166 осіб;

летальних випадків – 63;

одужало – 5 783 особи;

здійснено тестувань за добу – 13 962 (зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 194 328 осіб;

одужало – 953 297 осіб;

летальних випадків – 21 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 108 668.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.