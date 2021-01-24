Помер брат Рената Ахметова

24 січ. 2021
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Помер старший брат українського олігарха Ріната Ахметова - Ігор Ахметов, повідомляє прес-служба футбольного клубу "Шахтар", передає NNS , посилаючись на Інтерфакс Україна.

"На 60-му році пішов з життя Ігор Леонідович Ахметов, брат президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова. Футбольний клуб "Шахтар" висловлює глибокі співчуття родині через непоправну втрату",

- йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю на сторінці ФК в соцмережі Фейсбук.

Про причину смерті не повідомляється.

Сам Рінат Ахметов зазначив: "Ігор був не просто моїм старшим братом, він був моїм найкращим другом".

"У дитинстві ми ділили одну цукерку на двох, а протягом усього життя на двох ми ділили і радість, і горе. І любов до "Шахтаря" у нас теж була одна на двох - Ігор любив і розумів футбол, і дуже багато мені допомагав. Він був дуже доброю, порядною та гідною людиною. Мені його сильно не вистачатиме",

- цитує бізнесмена його прес-служба.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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