Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 січня

24 січ. 2021
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В Україні станом на 24 січня зафіксовано 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 079 осіб;
  • летальних випадків – 83;
  • одужало – 5 407 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 191 812 особи;
  • одужало – 947 514 особи;
  • летальних випадків – 21 861;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 098 095.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 240 випадків;
  • Вінницька область – 122 випадки;
  • Волинська область – 73 випадки;
  • Дніпропетровська область – 236 випадків;
  • Донецька область – 110 випадків;
  • Житомирська область – 164 випадки;
  • Закарпатська область – 188 випадків;
  • Запорізька область – 198 випадків;
  • Івано-Франківська область – 292 випадки;
  • Київська область – 242 випадки;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 79 випадків;
  • Львівська область – 320 випадків;
  • Миколаївська область – 199 випадків;
  • Одеська область – 89 випадків;
  • Полтавська область – 141 випадок;
  • Рівненська область – 96 випадків;
  • Сумська область – 118 випадків;
  • Тернопільська область – 119 випадків;
  • Харківська область – 118 випадків;
  • Херсонська область – 104 випадки;
  • Хмельницька область – 203 випадки;
  • Черкаська область – 78 випадків;
  • Чернівецька область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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