Кількість випадків коронавірусу в Україні на 24 січня

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В Україні станом на 24 січня зафіксовано 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 079 осіб;

летальних випадків – 83;

одужало – 5 407 осіб;

здійснено тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 191 812 особи;

одужало – 947 514 особи;

летальних випадків – 21 861;

проведено ПЛР-тестувань – 6 098 095.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.