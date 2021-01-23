Компенсація за електроопалення: скільки коштів виділять і хто отримає

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет міністрів готовий виділити 1,4 млрд грн з держбюджету-2021 на компенсацію через скасування пільгових тарифів на електроенергію тим споживачам, хто опалює помешкання електроприладами.

Відповідний проєкт розпорядження, підготовлений міністерством соціальної політики, виставлений для обговорення на сайті Федерації профспілок України, пише liga.net, передає NNS.

Згідно з проєктом, планується компенсувати витрати на електроенергію, використану в першому кварталі 2021 року деяким категоріям споживачів, за винятком тих, хто вже отримує житлову субсидію.

Зокрема, компенсація передбачена для тих громадян, чиє житло обладнане електроопалювальним обладнанням і станом на 31 грудня 2020 року вони мали право на знижену ціну на електрику. Це стосується і жителів сільської місцевості.

Також на компенсацію можуть розраховувати ті, хто проживає в багатоквартирних і не газифікованих будинках, в яких відсутнє або не функціонує центральне опалення.

Компенсацію отримають також багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

У проєкті постанови зазначено, що кошти компенсації будуть передані постачальнику послуг, і гроші будуть використані як оплата за спожиту в першому кварталі електроенергію.

Нагадуємо, 28 грудня 2020 року Кабінет міністрів скасував так званий "пільговий тариф" на перші 100 кВт-год спожитої населенням електроенергії за 90 копійок.

13 січня 2021 року Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністерству фінансів і міністерству соціальної політики сформувати механізми субсидування, які допоможуть компенсувати оплату комунальних послуг людям, які використовують електроенергію для обігріву осель.

Раніше ми писали: Електричне опалення подорожчає вдвічі: якими будуть нові тарифи