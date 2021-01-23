Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 січня

- 23 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 23 січня 2021 року — 1 мільйон 187 тисяч 897 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 1 862 особи;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 13 138 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 187 897 осіб;
- одужало – 942 107 осіб;
- летальних випадків – 21 778;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 536 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 119 випадків;
- Дніпропетровська область – 342 випадки;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 141 випадок;
- Закарпатська область – 160 випадків;
- Запорізька область – 339 випадків;
- Івано-Франківська область – 248 випадків;
- Київська область – 258 випадків;
- Кіровоградська область – 50 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 215 випадків;
- Одеська область – 222 випадки;
- Полтавська область – 199 випадків;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 89 випадків;
- Тернопільська область – 133 випадки;
- Харківська область – 325 випадків;
- Херсонська область – 97 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 161 випадок;
- Чернівецька область – 163 випадки;
- Чернігівська область – 55 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.