Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 січня

23 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 23 січня 2021 року — 1 мільйон 187 тисяч 897 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

4 928 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 1 862 особи;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 13 138 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 40 144 (зокрема методом ПЛР – 22 667, методом ІФА – 17 477).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 187 897 осіб;
  • одужало – 942 107 осіб;
  • летальних випадків – 21 778;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 080 495.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 536 випадків;
  • Вінницька область – 178 випадків;
  • Волинська область – 119 випадків;
  • Дніпропетровська область – 342 випадки;
  • Донецька область – 193 випадки;
  • Житомирська область – 141 випадок;
  • Закарпатська область – 160 випадків;
  • Запорізька область – 339 випадків;
  • Івано-Франківська область – 248 випадків;
  • Київська область – 258 випадків;
  • Кіровоградська область – 50 випадків;
  • Луганська область – 42 випадки;
  • Львівська область – 351 випадок;
  • Миколаївська область – 215 випадків;
  • Одеська область – 222 випадки;
  • Полтавська область – 199 випадків;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 89 випадків;
  • Тернопільська область – 133 випадки;
  • Харківська область – 325 випадків;
  • Херсонська область – 97 випадків;
  • Хмельницька область – 105 випадків;
  • Черкаська область – 161 випадок;
  • Чернівецька область – 163 випадки;
  • Чернігівська область – 55 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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