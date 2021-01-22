Кількість випадків коронавірусу в Україні на 22 січня

22 січ. 2021
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В Україні станом на 22 січня зафіксовано 5 348 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 900 осіб;
  • летальних випадків – 163;
  • одужало – 14 239 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 593 (зокрема методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 182 969 осіб;
  • одужало – 928 969 осіб;
  • летальних випадків – 21 662;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 057 828.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 507 випадків;
  • Вінницька область – 162 випадки;
  • Волинська область – 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 414 випадків;
  • Донецька область – 266 випадків;
  • Житомирська область – 152 випадки;
  • Закарпатська область – 142 випадки;
  • Запорізька область – 350 випадків;
  • Івано-Франківська область – 226 випадків;
  • Київська область – 313 випадків;
  • Кіровоградська область – 28 випадків;
  • Луганська область – 67 випадків;
  • Львівська область – 370 випадків;
  • Миколаївська область – 275 випадків;
  • Одеська область – 287 випадків;
  • Полтавська область – 192 випадки;
  • Рівненська область – 160 випадків;
  • Сумська область – 123 випадки;
  • Тернопільська область – 113 випадків;
  • Харківська область – 300 випадків;
  • Херсонська область – 81 випадок;
  • Хмельницька область – 134 випадки;
  • Черкаська область – 195 випадків;
  • Чернівецька область – 217 випадків;
  • Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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