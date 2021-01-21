Як працюватимуть школи, садки та виші з 25 січня

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З 25 січня частина карантинних обмежень, введена на час січневого локдауну, знімається, однак, запроваджені раніше обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти залишаються. Що і надалі буде заборонено, повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки, передає NNS , посилаючись на УНН.

"З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабміну від 9 грудня",

- вказали у МОН.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Водночас додаткові обмеження для закладів освіти, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу і "не діятимуть з 25 січня", додали у МОН.

Також у відомстві нагадали, що під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у вишах з держави із значним поширенням COVID-19. Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з ОРДЛО та окупованого Криму. Ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.