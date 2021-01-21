В Україні заборонили випробування косметики на тваринах

- 21 січ. 2021
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Кабінет міністрів затвердив технічний регламент для косметичних засобів, який, зокрема, передбачає заборону на випробування цих засобів на тваринах в Україні та використання лише безпечних барвників, консервантів та УФ-фільтрів у виготовленні продукції.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 січня, передає Суспільне, інформує NNS.
Згідно з пояснювальною запискою, забороняється використання в косметиці, яка реалізується в Україні, сполук, які класифікуються як канцерогенні, радіоактивні речовини та небезпечні барвники,
"Якщо сьогодні перелік заборонених до використання в косметичній продукції інгредієнтів становить 400, технічний регламент встановлює 1328, а також передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів",
- зазначено у пояснювальній записці Міністерства охорони здоров'я.
Крім того, вводиться заборона на випробування косметики на тваринах безпосередньо в Україні.
"Один із важливих аспектів нового регламенту - заборонити випробування косметики на тваринах та дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Такі правила уже кілька років діють у країнах Європейського Союзу",
- наголосили в МОЗ.
Міністерство охорони здоров'я також планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції.
Крім цього, косметика, яка представлена для продажу, має бути з відповідним маркуванням. Контроль за косметичною продукцією покладено на Державну службу з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Постанова набирає чинності через 18 місяців після оприлюднення.
Що відомо
- Англія стала першою країною у світі, яка заборонила досліди на тваринах заради перевірки безпеки косметики.
- У 2009 році ЄС заборонив тестування інгредієнтів косметичної продукції на тваринах, а також рекламу і продаж косметичних продуктів та інгредієнтів, які були протестовані на тваринах.
- 11 березня 2013 року Європа ввела остаточну маркетингову заборону на косметику та побутову хімію, випробувану на тваринах.
- Натомість Китайський уряд навпаки, вимагає того, щоб всі косметичні засоби обов’язково були протестовані на тваринах, перш ніж імпортувати в країну.