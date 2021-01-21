В Україні заборонили випробування косметики на тваринах

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Кабінет міністрів затвердив технічний регламент для косметичних засобів, який, зокрема, передбачає заборону на випробування цих засобів на тваринах в Україні та використання лише безпечних барвників, консервантів та УФ-фільтрів у виготовленні продукції.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 січня, передає Суспільне, інформує NNS.

Згідно з пояснювальною запискою, забороняється використання в косметиці, яка реалізується в Україні, сполук, які класифікуються як канцерогенні, радіоактивні речовини та небезпечні барвники,

"Якщо сьогодні перелік заборонених до використання в косметичній продукції інгредієнтів становить 400, технічний регламент встановлює 1328, а також передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів",

- зазначено у пояснювальній записці Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, вводиться заборона на випробування косметики на тваринах безпосередньо в Україні.

"Один із важливих аспектів нового регламенту - заборонити випробування косметики на тваринах та дати можливість іноземним та національним компаніям використовувати новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Такі правила уже кілька років діють у країнах Європейського Союзу",

- наголосили в МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я також планує передбачити перехідний період для впровадження нових вимог до тестування косметичної продукції.

Крім цього, косметика, яка представлена ​​для продажу, має бути з відповідним маркуванням. Контроль за косметичною продукцією покладено на Державну службу з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Постанова набирає чинності через 18 місяців після оприлюднення.

Що відомо

Англія стала першою країною у світі, яка заборонила досліди на тваринах заради перевірки безпеки косметики.

У 2009 році ЄС заборонив тестування інгредієнтів косметичної продукції на тваринах, а також рекламу і продаж косметичних продуктів та інгредієнтів, які були протестовані на тваринах.

11 березня 2013 року Європа ввела остаточну маркетингову заборону на косметику та побутову хімію, випробувану на тваринах.

Натомість Китайський уряд навпаки, вимагає того, щоб всі косметичні засоби обов’язково були протестовані на тваринах, перш ніж імпортувати в країну.