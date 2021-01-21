Легалізація зброї в Україні: комітет ВР рекомендує ухвалити законопроєкт

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Парламентський комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів (№4335).

Про це передає пресслужба Комітету з питань правоохоронної діяльності, пише Громадське, інформує NNS.

Відповідно до законопроєкту, право на користування цивільною зброєю громадяни можуть отримати:

якщо немає медичних протипоказань;

якщо не мають судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку;

якщо не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за статтями 130, 172, 172, 173, 173, 173, 174, 183, 184, 185, 186, 186, 187, 190-195, 203, 203, 204, 204-204.

Депутати пропонують ввести посвідчення власника зброї (за аналогією з посвідченням водія). Там мають вказувати категорії зброї, яку може отримати власник посвідчення. На кожному одиницю зброї також повинен бути техпаспорт із даними про власника та серійний номер зброї. Ось такі категорії зброї пропонують ввести:

А — автоматична вогнепальна зброя;

В — гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С — короткоствольна вогнепальна зброя;

D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Власників зброї хочуть зобов'язати страхувати цивільну відповідальність за шкоду, яку вони можуть заподіяти іншим людям чи їхньому майну через володіння зброєю.

Також депутати пропонують запровадити курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження та її застосування. Крім того, у разі ухвалення закону має з'явитися Єдиний держреєстр цивільної зброї.

Законопроєкт також має врегулювати питання набуття у власність цивільної зброї юридичними особами та встановити засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

На комітеті розглядали ще один законопроєкт, №4335-1, але його відхилили та рекомендували ухвалити №4335.

Окремим законопроєктом №4336 депутати пропонують внести зміни до Кодексу адмінпорушень та Кримінального кодексу. Зокрема, згідно зі змінами до Кодексу адмінпорушень, громадянина можуть позбавити права володіння цивільної зброї від трьох до п'яти років або до 10 років у разів систематичного порушення порядку користування цим правом.

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