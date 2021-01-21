Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 січня

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В Україні станом на ранок 21 січня 2021 року — 1 мільйон 177 тисяч 621 людина інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 811 осіб;

летальних випадків – 241;

одужало – 13 981 особа;

здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 177 621 особа;

одужало – 914 730 осіб;

летальних випадків – 21 499;

проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 595 випадків;

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.