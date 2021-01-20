Стало відомо, скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу

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В Україні поменшало людей, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу, повідомляє NNS , посилаючись на Depo.ua

У перший місяць 2021 року лише 43% українців були готові робити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Зазначається, що за останні два місяці українці почали більше сумніватися в ефективності вакцини від коронавірусу, тоді як у листопаді 2020 року безкоштовні щеплення підтримували 55% респондентів.