Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 січня

- 20 січ. 2021
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В Україні станом на 20 січня зафіксовано 4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 011 осіб;
- летальних випадків – 212;
- одужало – 14 501 особа;
- здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 172 038 осіб;
- одужало – 900 749 осіб;
- летальних випадків – 21 258;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 606 випадків;
- Вінницька область – 178 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 157 випадків;
- Донецька область – 208 випадків;
- Житомирська область – 92 випадки;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 423 випадки;
- Івано-Франківська область – 149 випадків;
- Київська область – 226 випадків;
- Кіровоградська область – 39 випадків;
- Луганська область – 76 випадків;
- Львівська область – 195 випадків;
- Миколаївська область – 114 випадків;
- Одеська область – 223 випадки;
- Полтавська область – 158 випадків;
- Рівненська область – 111 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 335 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 165 випадків;
- Черкаська область – 200 випадків;
- Чернівецька область – 198 випадків;
- Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.