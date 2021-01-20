Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 січня

20 січ. 2021
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В Україні станом на 20 січня зафіксовано 4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 011 осіб;
  • летальних випадків – 212;
  • одужало – 14 501 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 172 038 осіб;
  • одужало – 900 749 осіб;
  • летальних випадків – 21 258;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 606 випадків;
  • Вінницька область – 178 випадків;
  • Волинська область – 103 випадки;
  • Дніпропетровська область – 157 випадків;
  • Донецька область – 208 випадків;
  • Житомирська область – 92 випадки;
  • Закарпатська область – 76 випадків;
  • Запорізька область – 423 випадки;
  • Івано-Франківська область – 149 випадків;
  • Київська область – 226 випадків;
  • Кіровоградська область – 39 випадків;
  • Луганська область – 76 випадків;
  • Львівська область – 195 випадків;
  • Миколаївська область – 114 випадків;
  • Одеська область – 223 випадки;
  • Полтавська область – 158 випадків;
  • Рівненська область – 111 випадків;
  • Сумська область – 103 випадки;
  • Тернопільська область – 120 випадків;
  • Харківська область – 335 випадків;
  • Херсонська область – 48 випадків;
  • Хмельницька область – 165 випадків;
  • Черкаська область – 200 випадків;
  • Чернівецька область – 198 випадків;
  • Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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