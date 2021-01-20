Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 січня

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В Україні станом на 20 січня зафіксовано 4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 011 осіб;

летальних випадків – 212;

одужало – 14 501 особа;

здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 172 038 осіб;

одужало – 900 749 осіб;

летальних випадків – 21 258;

проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 606 випадків;

Вінницька область – 178 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 157 випадків;

Донецька область – 208 випадків;

Житомирська область – 92 випадки;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 423 випадки;

Івано-Франківська область – 149 випадків;

Київська область – 226 випадків;

Кіровоградська область – 39 випадків;

Луганська область – 76 випадків;

Львівська область – 195 випадків;

Миколаївська область – 114 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 158 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 335 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 165 випадків;

Черкаська область – 200 випадків;

Чернівецька область – 198 випадків;

Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.