Щодо Дубінського відкрили дві кримінальні справи

Завантажте мобільний додаток сайту

Офіс генерального прокурора відкрив два кримінальних провадження стосовно народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського.

Про це повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Офісу генпрокурора, передає NNS.

«Генеральний прокурор розпочала два кримінальних провадження відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11 січня»,

– заявили у пресслужбі.

В Офісі генпрокурора зазначили, що провадження відкрили за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України (Умисне ухилення від сплати податків) та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Досудове розслідування доручили Державному бюро розслідувань.

Санкція статті щодо несплати податків передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.